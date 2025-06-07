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Где смотреть турнир UFC 316: бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли, кто покажет

Где смотреть турнир UFC 316: бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли, кто покажет
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В ночь на 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится бойцовский турнир UFC 316, в рамках которого пройдёт сразу два титульных боя. Американец Шон О'Мэлли (США) подерётся с чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили (Грузия). Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В соглавном бою чемпионка в женском легчайшем весе Джулианна Пенья, представляющая США, встретится с соотечественницей Кайлой Харрисон. Ориентировочное время начала боя — 6:30 мск.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат», в свою очередь, проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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