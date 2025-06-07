Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с7 на 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316. В соглавном бою вечера чемпионка UFC в женском легчайшем дивизионе Джулианна Пенья проведёт защиту своего титула в поединке против Кайлы Харрисон.

Ориентировочное время начала боя — 6:30 мск. Прямую трансляцию поединка в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего ивента.

Напомним, свой последний бой Пенья проводила в октябре 2024 года и победила там раздельным решением судей Ракель Пеннингтон. Что касается Харрисон, то она предыдущий поединок провела также в октябре 2024 года, победив там единогласным решением судей Кетлин Виейру.