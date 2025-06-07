Бой Кейшона Дэвиса с Эдвином Де Лос Сантосом отменён

Поединок между чемпионом мира по версии WBO в лёгком весе Кейшоном Дэвисом и претендентом на этот титул Эдвином Де Лос Сантосом отменён.

Команда претендента приняла решение отказаться от участия в шоу из-за значительного перевеса на официальном взвешивании со стороны Дэвиса, который превысил лимит дивизиона (до 61,2 кг), показав на весах 63,2 кг.

«Здоровье не купишь за деньги, поэтому мы решили сняться. Девин Хейни уже пробовал выйти в ринг против трижды провалившего взвешивание Гарсии, и мы помним, чем это всё закончилось», — приводит слова промоутера претендента, Сэмпсона Левковица, Boxing Scene.

Стоит отметить, что теперь главным событием боксёрского вечера, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Норфолке (США), стал бой Абдуллы Мейсона против Джеремии Накатилы.