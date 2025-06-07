Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Петчсаман vs. Хунсуекной
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Кейшона Дэвиса с Эдвином Де Лос Сантосом отменён

Бой Кейшона Дэвиса с Эдвином Де Лос Сантосом отменён
Аудио-версия:
Комментарии

Поединок между чемпионом мира по версии WBO в лёгком весе Кейшоном Дэвисом и претендентом на этот титул Эдвином Де Лос Сантосом отменён.

Команда претендента приняла решение отказаться от участия в шоу из-за значительного перевеса на официальном взвешивании со стороны Дэвиса, который превысил лимит дивизиона (до 61,2 кг), показав на весах 63,2 кг.

«Здоровье не купишь за деньги, поэтому мы решили сняться. Девин Хейни уже пробовал выйти в ринг против трижды провалившего взвешивание Гарсии, и мы помним, чем это всё закончилось», — приводит слова промоутера претендента, Сэмпсона Левковица, Boxing Scene.

Стоит отметить, что теперь главным событием боксёрского вечера, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Норфолке (США), стал бой Абдуллы Мейсона против Джеремии Накатилы.

Материалы по теме
Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют
Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android