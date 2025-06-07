UFC 316: полный кард участников, порядок боёв

В воскресенье, 8 июня, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, в главном событии которого бывший чемпион лиги в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли попытается вернуть титул из рук действующего чемпиона в лице Мераба Двалишвили.
Спортивное мероприятие стартует примерно в 1:00 по московскому времени.
Полный кард турнира UFC 316 (от более поздних боёв к более ранним)
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
Марио Баутиста — Патрик Микс;
Висенте Люке — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
Бруно Силва — Джошуа Ван;
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
Ариане Липски — Ван Цун;
Чу Сан Ю — Джека Сарагих;
Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
Маркель Медерос — Марк Чоински.