UFC 316: полный кард участников, порядок боёв

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В воскресенье, 8 июня, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, в главном событии которого бывший чемпион лиги в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли попытается вернуть титул из рук действующего чемпиона в лице Мераба Двалишвили.

Спортивное мероприятие стартует примерно в 1:00 по московскому времени.

Полный кард турнира UFC 316 (от более поздних боёв к более ранним)

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;

Келвин Гастелум — Джо Пайфер;

Марио Баутиста — Патрик Микс;

Висенте Люке — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Бруно Силва — Джошуа Ван;

Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;

Ариане Липски — Ван Цун;

Чу Сан Ю — Джека Сарагих;

Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;

Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;

Маркель Медерос — Марк Чоински.