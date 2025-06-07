Джон Джонс хочет провести бой с Нганну вместо Аспиналла

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил о желании провести бой против экс-чемпиона в этом дивизионе Фрэнсиса Нганну вместо действующего обладателя временного пояса Тома Аспиналла.

«Я слышал, что Фрэнсис Нганну всё ещё заинтересован в нашем поединке. Это уже серьёзно. Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Он владел поясом UFC, а я защищал свой более десяти лет. Два короля с разных дорог. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия. Это именно тот поединок, который добавит что-то особенное в мою историю. По крайней мере, я так считаю», – написал Джонс на своей странице в социальной сети.

Напомним, последнее время Нганну переживает множество трагических моментов. Сначала у него умер маленький ребёнок, а затем он насмерть сбил 17-летнюю девушку.