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Гонорары Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли за бой 7 июня 2025 года

Гонорары Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли за бой 7 июня 2025 года
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

По предварительной информации и данным, которые приводит портал Sporty Salaries, Двалишвили может получить за этот поединок около $ 3 млн. Претендент в лице О'Мэлли может рассчитывать как минимум на $ 2,5 млн.

Напомним, первый поединок между этими бойцами состоялся в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

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