Гонорары Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли за бой 7 июня 2025 года

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

По предварительной информации и данным, которые приводит портал Sporty Salaries, Двалишвили может получить за этот поединок около $ 3 млн. Претендент в лице О'Мэлли может рассчитывать как минимум на $ 2,5 млн.

Напомним, первый поединок между этими бойцами состоялся в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.