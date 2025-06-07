Тренер Фрэнсиса Нганну рассказал о его возможном возвращении в UFC

Тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик дал комментарий по поводу возможного возвращения своего подопечного в UFC.

«Я знаю, что он как бы просил о бое с Деонтеем Уайлдером, и если это произойдёт, то здорово. Я просто чувствую, что весь дивизион тяжёлого веса находится сейчас в некотором беспорядке, и мне кажется, что если мы сможем как-то, каким-то образом вернуть его карьеру в нужное русло, у Фрэнсиса будет много интересных вариантов. Не только в UFC, но и в боксе. Я думаю, что он может помочь заполнить ту пустоту, которая образовалась в тяжёлом дивизионе UFC, своей звёздной мощью.

Я думаю, прошло достаточно времени. Мне бы очень хотелось увидеть, как он каким-то образом сможет наладить свои отношения с организацией и вернуться в UFC», — приводит слова Никсика MMA Fighting.

Напомним, последний бой Нганну в UFC состоялся в январе 2022 года, где он победил нокаутом в первом раунде Ренана Феррейру.