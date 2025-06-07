Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили проведёт вторую защиту своего пояса в реванше с экс-чемпионом этого дивизиона Шоном О'Мэлли.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о грузинском бойце Мерабе Двалишвили.
- Имя: Мераб Двалишвили
- Дата рождения: 10 января 1991 года
- Место рождения: Тбилиси, Грузия
- Рост: 168 см
- Размах рук: 173 см
- Рекорд: 19-4
- Весовая категория: легчайшая
- Место в дивизионе: чемпион
- Команда: Syndicate MMA
- Прозвище: Машина
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