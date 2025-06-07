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Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили проведёт вторую защиту своего пояса в реванше с экс-чемпионом этого дивизиона Шоном О'Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о грузинском бойце Мерабе Двалишвили.

  • Имя: Мераб Двалишвили
  • Дата рождения: 10 января 1991 года
  • Место рождения: Тбилиси, Грузия
  • Рост: 168 см
  • Размах рук: 173 см
  • Рекорд: 19-4
  • Весовая категория: легчайшая
  • Место в дивизионе: чемпион
  • Команда: Syndicate MMA
  • Прозвище: Машина
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