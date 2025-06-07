Мераб Двалишвили: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили проведёт вторую защиту своего пояса в реванше с экс-чемпионом этого дивизиона Шоном О'Мэлли.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о грузинском бойце Мерабе Двалишвили.