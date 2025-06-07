Кори Сэндхаген высказался о предстоящем реванше Шона О'Мэлли с Мерабом Двалишвили

Один из топовых бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген дал комментарий по поводу грядущего реванша между экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли и действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили, который станет главным событием турнира UFC 316 в Ньюарке (США).

«Буду болеть за Мераба в этом бою, потому что мне кажется, что он быстрее примет бой со мной, чем Шон. Но и свою ставку я делаю тоже на Мераба, думаю, он победит. Этот парень не отказывается ни от каких вызовов и готов драться с кем угодно, поэтому наш бой точно состоится», – приводит слова Сэндхагена Sport Skeeda.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 года и тогда победил единогласным решением судей Двалишвили.