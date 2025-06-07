Шон О'Мэлли: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где главным событием шоу станет реванш экс-чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли против действующего обладателя пояса в этом дивизионе Мераба Двалишвили.

Стоит отметить, что их первый бой состоялся в августе 2024 года и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о американском бойце Шоне О'Мэлли.