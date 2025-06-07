Шон О'Мэлли: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где главным событием шоу станет реванш экс-чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли против действующего обладателя пояса в этом дивизионе Мераба Двалишвили.
Стоит отметить, что их первый бой состоялся в августе 2024 года и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию информацию о американском бойце Шоне О'Мэлли.
- Имя: Шон О'Мэлли
- Дата рождения: 24 октября 1994 года
- Место рождения: Монтана, США
- Рост: 180 см
- Размах рук: 183 см
- Рекорд: 18-2
- Весовая категория: легчайшая
- Место в дивизионе: первое
- Команда: MMA Lab
- Прозвище: Сахарок
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