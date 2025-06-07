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Джей Опетайя и Клаудио Скуэо прошли взвешивание

Джей Опетайя и Клаудио Скуэо прошли взвешивание
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В Бродбиче (Австралия) состоялась официальная процедура взвешивания хедлайнеров вечера бокса, который пройдёт там 8 июня. В главном событии шоу чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя проведёт защиту своего пояса в поединке против непобеждённого итальянского боксёра Клаудио Скуэо.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса (до 90,7 кг), показав следующие результаты:

Джей Опетайя — 90,4 кг;
Клаудио Скуэо — 86,7 кг.

Напомним, предыдущий поединок Опетайи состоялся в январе 2025 года, где он одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над Дэвидом Ньикой.

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