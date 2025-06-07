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Дональд Трамп планирует посетить UFC 316

Дональд Трамп планирует посетить UFC 316
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Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Об этом сообщает USA Today.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

Напомним, главным событием турнира станет реванш между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли.

Стоит отметить, что первый бой между Двалишвили и О'Мэлли прошёл в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

В соглавном бою вечера чемпионка в женском легчайшем весе Джулиана Пенья проведёт защиту пояса в бою с Кайлой Харрисон.

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