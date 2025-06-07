Дональд Трамп планирует посетить UFC 316

Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Об этом сообщает USA Today.

Напомним, главным событием турнира станет реванш между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли.

Стоит отметить, что первый бой между Двалишвили и О'Мэлли прошёл в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

В соглавном бою вечера чемпионка в женском легчайшем весе Джулиана Пенья проведёт защиту пояса в бою с Кайлой Харрисон.