Борцы никогда не получали денежный бонус за победы по очкам в UFC

За 11 лет было присуждено более 1500 денежных бонусов — только четыре из них достались доминирующим выступлениям в грэпплинге, которые не закончились финишем. Такие данные предоставил портал Home of Fight у себя на странице в социальной сети.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил бонус за бой против Эдсона Барбозы, где оказывал давление и имел тотальный контроль.

Экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман и другой бывший чемпион организации в этом весе Рафаэль дос Аньос за свой бой провели в общей сложности 12 тейкдаунов, и 19 минут поединка провели в партере, за что также удостоились бонуса.

Женский поединок между чемпионкой в минимальном дивизионе Вэйли Чжан и Амандой Лемоса — 16 минут контроля, 6 тейкдаунов, полное доминирование со стороны Чжан.

Рафаэль дос Аньос против Энтони Петтиса — 9 тейкдаунов, 15 минут контроля и серия сильных обоюдных ударов.

Только 12 бонусов достались бойцам, победившим судейским решением, и большинство из боёв проходили с большим количеством нанесённых ударов.