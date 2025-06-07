«После боя Дэвиса с Роучем сомневаюсь». Мейвезер не верит в победу Джервонты над Пакьяо

Известный тренер в мире профессионального бокса Джефф Мейвезер высказался по поводу потенциального поединка между действующим чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и Мэнни Пакьяо.

«В каком весе они собираются сражаться? Я думаю, что это сильно повлияет на исход. Разве Пакьяо не собирается сражаться с Барриосом в полусреднем весе или что-то в этом роде? В таком случае Джервонте будет несладко. После боя Дэвиса с Роучем сомневаюсь, что он вообще способен что-то сделать Пакьяо», — приводит слова Джеффа Мейвезера Marca.

Напомним, Пакьяо вернётся на ринг 19 июля в США, где оспорит титул WBC в полусреднем весе с его действующим обладателем Марио Барриосом.