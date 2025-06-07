Тедди Атлас сделал ставку на бой Фабио Уордли с Джастисом Хани

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас сделал ставку на грядущий поединок за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе, который разыграют между собой британец Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО) и австралиец Джастис Хани (12-0, 7 КО) на вечере бокса, который пройдёт сегодня, 7 июня, в Ипсвиче (Англия).

«Я вижу в Хани то же самое, что видел ранее в Агите Кабайеле. Но это всё-таки азартные игры. Так что играйте ответственно», — написал Атлас под скриншотом со сделанной ставкой в $ 1500 у себя в социальных сетях.

В случае выигрыша Хани Атлас может получить $ 5400.