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Тедди Атлас сделал ставку на бой Фабио Уордли с Джастисом Хани

Тедди Атлас сделал ставку на бой Фабио Уордли с Джастисом Хани
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Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас сделал ставку на грядущий поединок за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе, который разыграют между собой британец Фабио Уордли (18-0-1, 17 КО) и австралиец Джастис Хани (12-0, 7 КО) на вечере бокса, который пройдёт сегодня, 7 июня, в Ипсвиче (Англия).

«Я вижу в Хани то же самое, что видел ранее в Агите Кабайеле. Но это всё-таки азартные игры. Так что играйте ответственно», — написал Атлас под скриншотом со сделанной ставкой в $ 1500 у себя в социальных сетях.

В случае выигрыша Хани Атлас может получить $ 5400.

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