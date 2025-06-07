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«Если ты не готов защищать титул — уходи». Нассурдин Имавов обратился к Дрикусу дю Плесси

«Если ты не готов защищать титул — уходи». Нассурдин Имавов обратился к Дрикусу дю Плесси
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Один из ведущих бойцов среднего дивизиона UFC, француз Нассурдин Имавов высказался в адрес действующего чемпиона этой весовой категории Дрикуса дю Плесси, который до этого высказался в его адрес, отметив, что в случае отказа Хамзата Чимаева от поединка за четыре недели до боя, он не намерен драться с Имавовым.

«Спасибо за комплименты, Дрикус, но ты не Джон Джонс. Теперь если что-то случится, то ты уже никуда не денешься. Отказаться уже не получится. Если ты не готов защищать титул — уходи с дороги», — написал Имавов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Дрикус проведёт бой против Чимаева 16 августа в главном событии турнира UFC 319.

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