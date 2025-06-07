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Диллиан Уайт может провести бой с Деонтеем Уайлдером в конце лета

Диллиан Уайт может провести бой с Деонтеем Уайлдером в конце лета
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Один из ведущих супертяжеловесов, британский боксёр Диллиан Уайт свой следующий бой может провести в конце лета 2025 года против экс-чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе, американца Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает Boxing Sceen, ссылаясь на слова известного британского промоутера Фрэнка Уоррена.

«Лично мне нравится бой с Деонтеем Уайлдером. Как по мне, тут классная предыстория. Это большой бой. Да и Деонтей возвращается в этом месяце. Считаю, что у Джошуа очень крепкие позиции, ведь он остаётся самым востребованным бойцом в боксе, но намного интереснее был бы вариант боя с Уайлдером в конце лета или начале осени. Наша задача правильно подобрать оппонента Диллиану. А его задача — принять самое важное решение в карьере», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, Уайт планировал провести бой 7 июня в Ипсвиче, но отказался от поединка за несколько дней до шоу в пользу большого боя в конце лета, не называя имени соперника.

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