Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: ориентировочное время начала боя на UFC 316 — 6:30

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу чемпионка в женском легчайшем дивизионе, бразильянка Джулианна Пенья проведёт защиту своего пояса в поединке против американки Кайлы Харрисон. Бой начнётся не ранее 6:30 по московскому времени.

Данный поединок, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые важные события.

Пенья предыдущий бой провела в октябре 2024 года и победила там раздельным решением судей Ракель Пеннингтон. Харрисон последний поединок проводила тоже в октябре прошлого года и победила там единогласным судейским решением Кетлин Виейру.