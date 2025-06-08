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Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: ориентировочное время начало боя на UFC 316

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: ориентировочное время начала боя на UFC 316 — 6:30
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу чемпионка в женском легчайшем дивизионе, бразильянка Джулианна Пенья проведёт защиту своего пояса в поединке против американки Кайлы Харрисон. Бой начнётся не ранее 6:30 по московскому времени.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Данный поединок, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые важные события.

Пенья предыдущий бой провела в октябре 2024 года и победила там раздельным решением судей Ракель Пеннингтон. Харрисон последний поединок проводила тоже в октябре прошлого года и победила там единогласным судейским решением Кетлин Виейру.

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