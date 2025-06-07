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Дауев, Халилов и Джабраилов одержали победы на ONE Fight Night 32

6 июня в Бангкоке (Таиланд) на легендарном стадионе «Люмпини» состоялся турнир по смешанным единоборствам ONE Fight Night 32, где в главном событии шоу за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по муай-тай в легчайшем весе сразились Чаосуаяй и Накроб Фаиртекс.

Главный бой вечера завершился уже на первой минуте встречи. Всего 53 секунды потребовалось Чаосуаяю, чтобы нокаутировать Фаиртекса.

Также в рамках этого карда выступил целый ряд российских бойцов:

Ибрагим Дауев победил Магомеда Акаева раздельным решением судей в конкурентном поединке по правилам ММА.

Тагир Халилов одолел дебютанта лиги Ляо Шисюя единогласным решением в бою по правилам муай-тай в весовой категории до 63,5 кг.

Джабир Джабраилов одержал уверенную победу техническим нокаутом над Николасом Виньей, финишировав его в первом раунде.