Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: ориентировочное время начала боя на UFC 316 — 7:00

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

Прямую трансляцию поединка в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего ивента.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.