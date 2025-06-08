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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: ориентировочное время начало боя на UFC 316

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: ориентировочное время начала боя на UFC 316 — 7:00
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Прямую трансляцию поединка в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя и всего ивента.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

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