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Логан Пол призвал WWE организовать поединок между Дональдом Трампом и Илоном Маском

Логан Пол призвал WWE организовать поединок между Дональдом Трампом и Илоном Маском
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29-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол призвал лигу провести поединок между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.

Пол опубликовал в социальных сетях сгенерированный нейросетью постер поединка, подписав его «сделайте это», отметив аккаунт WWE.

Фото: Соцсети Логана Пола

Отметим, что отношения между Маском и президентом США Дональдом Трампом в последнее время сильно охладились. Илон продолжает критиковать законопроект Трампа о налогах и расходах, а Дональд выразил «глубокое разочарование» Маском, отметив, что не знает, будут ли между ними когда-нибудь хорошие отношения.

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