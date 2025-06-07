Владислав Туйнов техническим нокаутом победил Тимура Никулина

Российский кикбоксёр, а также боец, выступающий на голых кулаках, Владислав Туйнов одержал победу в поединке с Тимуром Никулиным. Бой по правилам бокса прошёл в рамках турнира лиги «Сокол» в Красноярске на «Кристалл-Арене».

Бой завершился победой Туйнова во втором раунде — Владислав провёл серию ударов, после которых рефери принял решение остановить бой. Поединок носил статус соглавного на турнире в Красноярске.

Напомним, в главном поединке вечера российский боксёр Руслан Проводников встретится с мексиканским боксёром Хосе Кастильо.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира лиги «Сокол».

Ранее Туйнов поделился мыслями о разнице в выплатах в американском промоушене BKFC и российской лиге Top Dog, в которых проводятся бои на голых кулаках.