Олейник дал прогноз на возможный бой Майка Тайсона и Фёдора Емельяненко

Бывший боец UFC, российский спортсмен Алексей Олейник сделал прогноз на потенциальный поединок между 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным американцем Майком Тайсоном и 48-летним экс-обладателем титула Pride FC в тяжёлом весе легендарным россиянином Фёдором Емельяненко.

«Кто победит в бою Майка Тайсона и Фёдора Емельяненко? Чисто по боксу, думаю, Майк выиграет. У Фёдора было бы примерно первые две минуты, когда он может выиграть, попасть мощным ударом. А дальше наверняка шансы были бы за Майком Тайсоном», — приводит слова Олейника Betonmobile.

Напомним, ранее президент казахстанской лиги Alash Pride League (APL) Алимжан Бектаев заявил, что работает над организацией этого боя.