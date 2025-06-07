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Адесанья дал прогноз на бой Двалишвили и О'Мэлли

Адесанья дал прогноз на бой Двалишвили и О'Мэлли
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья дал комментарий по поводу грядущего реванша между экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли и действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили, который станет главным событием турнира UFC 316 в Ньюарке (США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Я уважаю Мераба Двалишвили, у него есть характер, но я предпочту в этой ситуации О'Мэлли. Я верю в этого парня. Просто посмотрите, какую работу он проделал в лагере и за его пределами. Мне нравится дисциплина и сфокусированность. Мераб такой же. Он выйдет в клетку с запредельной мотивацией и зная, как победить Шона. Но я чувствую, что О’Мэлли может его поймать», — приводит слова Адесаньи BJPenn.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 году и тогда победил единогласным решением судей Двалишвили.

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