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Висенте Луке: Махачеву придётся много поработать в полусреднем весе

Висенте Луке: Махачеву придётся много поработать в полусреднем весе
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Боец UFC Висенте Луке высказался о решении Ислама Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию.

«Махачев очень хорош на земле, потому что он достаточно техничен и способен создавать мощное давление. В полусреднем весе у него не будет проблем с силой в партере. Возможно, он даже прибавит в силе, когда наберёт вес. Изометрическая сила у него и сейчас на высоком уровне.

Он знает партер до мелочей. Проблем с большинством средневесов у Ислама не должно возникать, но когда дело дойдёт до третьего-пятого раундов, то использовать свои сильные стороны ему будет сложнее. Он бьёт сильнее, чем рядовой легковес, но от усталости удар может стать слабее. У него хороший шанс с ходу стать чемпионом, но для этого придётся много поработать», — приводит слова Луке MMAFighting.

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