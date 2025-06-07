«Ты займись UFC, я займусь PFL». Нганну ответил Джону Джонсу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну ответил 37-летнему действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе американцу Джону Джонсу.

«Ты займись UFC, я займусь PFL, и мы наконец узнаем, кто король тяжёлого веса», — написал Нганну на странице в социальной сети.

Ранее Джонс заявил, что Нганну заинтересован в поединке с ним, и отметил, что это был бы отличный бой.

Напомним, последнее время Нганну переживает множество трагических моментов. Сначала у него умер маленький ребёнок, а затем он насмерть сбил 17-летнюю девушку. Последний бой Нганну в UFC состоялся в январе 2022 года, где он победил нокаутом в первом раунде Ренана Феррейру.