Алекс Перейра рассказал, когда планирует провести следующий бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о следующем выступлении.

«Ничего ещё не подтверждено, но я говорил со своим менеджером, и он упомянул сентябрь, октябрь или ноябрь. В этом промежутке я буду готов подраться», — приводит слова Перейры Freak MMA в социальной сети Х.

Напомним, в своём последнем бою Перейра проиграл единогласным судейским решением россиянину Магомеду Анкалаеву.

Перейра и Анкалаев провели бой на турнире UFC 313, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада. Поединок был главным событием вечера и продлился все пять раундов. Это поражение стало первым для Алекса в полутяжёлом весе.