Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро в первом раунде на UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в рамках предварительного карда шоу непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов провёл бой с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро.

Поединок завершился в первом раунде и завершился победой россиянина нокаутом.

В общей сложности 38-летний Азамат к настоящему моменту принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в каждом из которых одерживал победы. В активе 28-летнего Рибейро 17 побед при восьми поражениях.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

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