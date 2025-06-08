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Азамат Мурзаканов выиграл у Брендсона Рибейро нокаутом в первом раунде, 8 июня 2025, UFC 316

Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро в первом раунде на UFC 316
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в рамках предварительного карда шоу непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов провёл бой с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Идёт
Брендсон Рибейро

Поединок завершился в первом раунде и завершился победой россиянина нокаутом.

В общей сложности 38-летний Азамат к настоящему моменту принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в каждом из которых одерживал победы. В активе 28-летнего Рибейро 17 побед при восьми поражениях.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

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