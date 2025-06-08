Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Спивак проиграл Вальдо Кортес-Акосте единогласным решением, 8 июня 2025

Сергей Спивак проиграл Вальдо Кортес-Акосте на UFC 316
Комментарии

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316. В рамках предварительного карда седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе молдаванин Сергей Спивак встретился с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста (W)
08 июня 2025, воскресенье. 03:25 МСК
Сергей Спивак
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Спивак потерпел второе поражение подряд в UFC и пятое в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

В соглавном бою чемпионка в женском легчайшем дивизионе, бразильянка Джулианна Пенья проведёт защиту против американки Кайлы Харрисон.

Материалы по теме
UFC 316: Мурзаканов разбил бразильца! А теперь все ждут выхода Мераба и О'Мэлли. LIVE
Live
UFC 316: Мурзаканов разбил бразильца! А теперь все ждут выхода Мераба и О'Мэлли. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android