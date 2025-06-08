Сергей Спивак проиграл Вальдо Кортес-Акосте на UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316. В рамках предварительного карда седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе молдаванин Сергей Спивак встретился с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Спивак потерпел второе поражение подряд в UFC и пятое в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

В соглавном бою чемпионка в женском легчайшем дивизионе, бразильянка Джулианна Пенья проведёт защиту против американки Кайлы Харрисон.