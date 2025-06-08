Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не планировал такого финиша». Азамат Мурзаканов – о победе над Рибейро на UFC 316

«Я не планировал такого финиша». Азамат Мурзаканов – о победе над Рибейро на UFC 316
Комментарии

Россиянин Азамат Мурзаканов прокомментировал победу в бою с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов (W) — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Брендсон Рибейро

«Я не планировал такого финиша. В бою стараюсь работать разносторонне, ждать любые моменты. Стараюсь работать руками, но ждать всего, что угодно. Россия, Нальчик, вперёд!» — сказал Мурзаканов после боя.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Мурзаканов остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 15 побед в 15 боях.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

Материалы по теме
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE
Live
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android