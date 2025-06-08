«Я не планировал такого финиша». Азамат Мурзаканов – о победе над Рибейро на UFC 316

Россиянин Азамат Мурзаканов прокомментировал победу в бою с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316.

«Я не планировал такого финиша. В бою стараюсь работать разносторонне, ждать любые моменты. Стараюсь работать руками, но ждать всего, что угодно. Россия, Нальчик, вперёд!» — сказал Мурзаканов после боя.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Мурзаканов остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 15 побед в 15 боях.

В главном событии турнира чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.