«Хочу проводить пятираундовые поединки». 36-летний Мурзаканов — о будущем в UFC

Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов прокомментировал своё будущее в UFC после уверенной победы в бою с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316, который проходит в эти минуты в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

«Сколько бы соперников мне не дали, я всех буду бить. Это пятый мой бой. Я и до этого говорил, что хочу драться за пояс. Мои рейтинговые оппоненты слетели. Но спасибо сопернику, что вышел на замену. Мне было важно провести бой. Теперь я хочу проводить пятираундовые поединки. Дайте мне такие бои», — сказал Мурзаканов после боя.

Напомним, Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Это 15-я победа 36-летнего Мурзаканова в MMA и пятая в UFC.

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