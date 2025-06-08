Азамат Мурзаканов ответил на вопрос о следующем бое в UFC

36-летний российский боец UFC Азамат Мурзаканов высказался о следующем бое в промоушене после разгромной победы в бою с 28-летним представителем Бразилии Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316, который проходит в эти минуты в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

«Следующий бой? Любой человек, который приблизит меня к титулу. Хочу главный бой вечера. На пять раундов», — сказал Мурзаканов после боя.

Отметим, поединок в прелиме шоу завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Данная победа стала для Азамата 15-й в карьере в ММА и пятой после перехода в UFC. Он является непобеждённым.

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