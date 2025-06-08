Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов ответил на вопрос о следующем бое в UFC

Азамат Мурзаканов ответил на вопрос о следующем бое в UFC
Комментарии

36-летний российский боец UFC Азамат Мурзаканов высказался о следующем бое в промоушене после разгромной победы в бою с 28-летним представителем Бразилии Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316, который проходит в эти минуты в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов (W) — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Брендсон Рибейро

«Следующий бой? Любой человек, который приблизит меня к титулу. Хочу главный бой вечера. На пять раундов», — сказал Мурзаканов после боя.

Отметим, поединок в прелиме шоу завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Данная победа стала для Азамата 15-й в карьере в ММА и пятой после перехода в UFC. Он является непобеждённым.

Материалы по теме
«Хочу проводить пятираундовые поединки». 36-летний Мурзаканов — о будущем в UFC
Материалы по теме
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE
Live
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE

Топовые бойцы ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android