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67% читателей «Чемпионата» уверены в победе Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли

67% читателей «Чемпионата» уверены в победе Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли
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По итогам опроса читателей «Чемпионата», 67% проголосовали за победу действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над бывшим чемпионом UFC в данном дивизионе американцем Шоном О'Мэлли в реванше.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

Напомним, Двалишвили и О'Мэлли проведут бой сегодня, 8 июня, на турнире по смешанным единоборствам UFC 316, который в эти минуты проходит в американском Ньюарке на арене Prudential Center.

С результатами опроса также можно ознакомиться на сайте.

«Чемпионат» начнёт онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 7:00 мск.

Напомним, первый бой между Двалишвили и О'Мэлли состоялся в 2024 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.

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