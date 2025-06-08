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Видео нокаута в бою Азамата Мурзаканова и Брендсона Рибейро

Видео нокаута в бою Азамата Мурзаканова и Брендсона Рибейро
Аудио-версия:
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в рамках предварительного карда шоу непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов провёл бой с представителем Бразилии Брендсоном Рибейро. Мурзаканов одолел оппонента техническим нокаутом в первом раунде. Предлагаем читателям «Чемпионата» посмотреть видео данного эпизода.

ВИДЕО

Напомним, в общей сложности 36-летний Азамат к настоящему моменту принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в каждом из которых одерживал победы, сохранив нолик в графе поражений. В активе 28-летнего Рибейро 17 побед при восьми поражениях.

В главном событии сегодняшнего турнира чемпион промоушена в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили сразится в защите титула против американца Шона О'Мэлли.

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