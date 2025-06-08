Бывший боец UFC Бен Аскрен находится в больнице в критическом состоянии

Бывший обладатель чемпионского титула One Championship и Bellator в полусреднем весе, а также экс-боец UFC американец Бен Аскрен находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщила его супруга.

«Вы, возможно, слышали, что мой муж Бен переживает трудный период. У него развилась тяжёлая пневмония, которая возникла очень внезапно. Сейчас он находится в больнице и не может реагировать ни на что. Мы просим всех о молитвах за его выздоровление и за спокойствие. Мы стараемся поддерживать максимально обычную жизнь для наших детей и делаем всё возможное, чтобы заботливо их поддержать, поэтому просим пока воздержаться от обсуждения этого с ними», — написала супруга Бена в одной из социальных сетей.

Свой последний поединок Аскрен провёл в 2019 году, проиграв Демиану Майе.

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