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Мераб Двалишвили выиграл бой у Шона О'Мэлли удушающим приёмом в 3-м раунде, 8 июня 2025, UFC 316

Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводил защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде. Таким образом, Мераб во второй раз подряд защитил пояс чемпиона. Это его 13-я победа подряд.

По итогам боя на счету Мераба стало 20 побед при четырёх поражениях. Рекорд О'Мэлли — 18-3.

Напомним, в своём последнем бою Двалишвили одержал победу единогласным решением над Умаром Нурмагомедовым, в то время как Шон О'Мэлли проиграл именно Мерабу. Их первый поединок состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой грузина единогласным судейским решением.

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