Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводил защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше.

Бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде. Таким образом, Мераб во второй раз подряд защитил пояс чемпиона. Это его 13-я победа подряд.

По итогам боя на счету Мераба стало 20 побед при четырёх поражениях. Рекорд О'Мэлли — 18-3.

Напомним, в своём последнем бою Двалишвили одержал победу единогласным решением над Умаром Нурмагомедовым, в то время как Шон О'Мэлли проиграл именно Мерабу. Их первый поединок состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой грузина единогласным судейским решением.

Первый чемпион UFC из России: