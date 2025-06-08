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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: онлайн-трансляци боя на UFC 316 началась

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: онлайн-трансляция боя на UFC 316 началась
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В эти минуты в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводит защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Бой между грузином и американцем стартовал.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Поединок можно увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также доступна трансляция на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию боя и всего мероприятия.

Напомним, первый поединок между Двалишвили и О'Мэлли прошёл в 2024 году, в этом бою единогласным решением судей верх взял Двалишвили.

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