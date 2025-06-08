Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: онлайн-трансляция боя на UFC 316 началась

В эти минуты в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводит защиту своего титула против экс-чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Бой между грузином и американцем стартовал.

Поединок можно увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также доступна трансляция на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию боя и всего мероприятия.

Напомним, первый поединок между Двалишвили и О'Мэлли прошёл в 2024 году, в этом бою единогласным решением судей верх взял Двалишвили.

Материалы по теме Фото Мераб Двалишвили обратился к посетившему UFC 316 Тайсону перед своим реваншем с О'Мэлли

Сколько зарабатывают звёзды ММА: