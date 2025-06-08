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Мераб Двалишвили обратился к посетившему UFC 316 Тайсону перед своим реваншем с О'Мэлли

Мераб Двалишвили обратился к посетившему UFC 316 Тайсону перед своим реваншем с О'Мэлли
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии опубликовал пост на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) перед титульным боем с первым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли, который станет главным событием вечера смешанных единоборств UFC 316.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В своём посте грузин показал собственное фото с известным профессиональным боксёром Майком Тайсоном, который приехал на шоу в Ньюарке (США).

«Находиться с тобой в одном здании — большая честь, Тайсон», — написал Двалишвили в соцсетях.

Фото: Из соцсетей Мераба Двалишвили

Ориентировочное время старта боя-реванша О'Мэлли — Двалишвили — 7:30 мск.

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