Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью и забрала чемпионский пояс UFC

Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью и забрала чемпионский пояс UFC
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу чемпионка в женском легчайшем дивизионе бразильянка Джулианна Пенья проводила защиту своего пояса в поединке против американки Кайлы Харрисон.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Идёт
Кайла Харрисон

Бой проходил с явной доминацией Харрисон, как результат — американка одержала досрочную победу во втором раунде, вынудив оппонентку сдаться после узла плеча. Таким образом — Харрисон стала новой чемпионкой в легчайшем дивизионе.

На счету 35-летней Пеньи 15 побед и шесть поражений в ММА. У Кайлы Харрисон 19 побед и одно поражение.

В главном событии сегодняшнего турнира чемпион промоушена в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили сразится в защите титула против американца Шона О'Мэлли.

Материалы по теме
UFC 316: Харрисон — новая чемпионка! На очереди реванш Мераба и О'Мэлли. LIVE
Live
UFC 316: Харрисон — новая чемпионка! На очереди реванш Мераба и О'Мэлли. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android