Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью и забрала чемпионский пояс UFC

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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в соглавном событии шоу чемпионка в женском легчайшем дивизионе бразильянка Джулианна Пенья проводила защиту своего пояса в поединке против американки Кайлы Харрисон.

Бой проходил с явной доминацией Харрисон, как результат — американка одержала досрочную победу во втором раунде, вынудив оппонентку сдаться после узла плеча. Таким образом — Харрисон стала новой чемпионкой в легчайшем дивизионе.

На счету 35-летней Пеньи 15 побед и шесть поражений в ММА. У Кайлы Харрисон 19 побед и одно поражение.

В главном событии сегодняшнего турнира чемпион промоушена в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили сразится в защите титула против американца Шона О'Мэлли.