Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

8 июня главные новости спорта, трансферы, НХЛ, НБА, результаты отбора к ЧМ-2026, UFC, Ролан Гаррос, Николич, Мераб Двалишвили

Двалишвили защитил титул UFC, Николич возглавит АЕК на следующей неделе. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили защитил свой титул, победив бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше на турнире UFC 316, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич близок к завершению своего перехода в греческий АЕК, объявление состоится на следующей неделе, хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет оформить трансфер российского защитника, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
  2. Марко Николич завершил переход из ЦСКА в АЕК. Официальное объявление — на следующей неделе.
  3. «Рейнджерс» намерены подписать российского защитника из НХЛ — The Athletic.
  4. Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро в первом раунде на UFC 316.
  5. Хорхе Карраскаль согласовал условия контракта с «Фламенго»Руди Галетти.
  6. Журналист The Athletic назвал неприкосновенных игроков «Рейнджерс» в летнее межсезонье.
  7. Нидерланды победили Финляндию в отборе ЧМ-2026 благодаря голам Депая и Думфриса.
  8. «Индиана» может совершить невероятное достижение в истории НБА, если станет чемпионом.
  9. Италия рассматривает вопрос увольнения Спаллетти. Стали известны имена возможных сменщиков.
  10. Гауфф повторила редчайшее достижение, ранее покорявшееся лишь Граф и Винус Уильямс на ТБШ.
  11. Издание The Score представило рейтинг свободных агентов НХЛ. В топ-25 — четыре россиянина.
  12. Албания и Сербия сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2026.
  13. Сергей Спивак проиграл Вальдо Кортес-Акосте на UFC 316.
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финалы Лиги наций и «Ролан Гаррос», а еще яркий вечер UFC
Топ-события воскресенья: финалы Лиги наций и «Ролан Гаррос», а еще яркий вечер UFC
Материалы по теме
Результаты матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 7 июня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android