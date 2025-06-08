Двалишвили защитил титул UFC, Николич возглавит АЕК на следующей неделе. Главное к утру

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили защитил свой титул, победив бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше на турнире UFC 316, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич близок к завершению своего перехода в греческий АЕК, объявление состоится на следующей неделе, хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет оформить трансфер российского защитника, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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