Мераб Двалишвили высказался о следующем сопернике после победы над Шоном О'Мэлли

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводил защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде.

После победы грузинский боец высказался о следующем сопернике. Джо Роган задал ему вопрос относительно того, будет ли это Кори Сэндхаген. «Сэндхаген следующий? Отличный вариант. Он больше всего заслуживает, он давно тут, скромный парень, и мне нравятся его шутки», — сказал Двалишвили после боя.

Напомним, на счету Сэндхагена 18 побед и пять поражений в ММА.

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили