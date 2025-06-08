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Мераб Двалишвили высказался о следующем сопернике после победы над Шоном О'Мэлли

Мераб Двалишвили высказался о следующем сопернике после победы над Шоном О'Мэлли
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В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316, где в главном событии шоу чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проводил защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли в реванше. Бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

После победы грузинский боец высказался о следующем сопернике. Джо Роган задал ему вопрос относительно того, будет ли это Кори Сэндхаген. «Сэндхаген следующий? Отличный вариант. Он больше всего заслуживает, он давно тут, скромный парень, и мне нравятся его шутки», — сказал Двалишвили после боя.

Напомним, на счету Сэндхагена 18 побед и пять поражений в ММА.

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