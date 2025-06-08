Шон О'Мэлли прокомментировал поражение удушающим в реванше с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался о разгромном поражении удушающим приёмом в третьем раунде в главном поединке вечера на турнире по смешанным единоборствам UFC 316 с действующим обладателем чемпионского пояса грузином Мерабом Двалишвили.

«Мераб очень жёсткий. Спасибо всем, кто пришёл. Я очень благодарен вам, без вас ничего бы не было. Мераб просто очень жёсткий», — сказал О'Мэлли в интервью в октагоне после боя.

Напомним, это был второй бой между О'Мэлли и Двалишвили. Первый поединок прошёл осенью 2024 года — его также выиграл грузин. Та встреча завершилась единогласным решением судей.

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