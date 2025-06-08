Мераб Двалишвили отреагировал на свою победу над Шоном О'Мэлли и защиту пояса

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили провёл защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли и прокомментировал свою победу.

«Просто работайте каждый день, проснулся — тренируйся, это самое главное. Люди говорят, что моё кардио — генетика, нет, я тоже уставал. Раньше у меня не было такого кардио, я курил сигареты, неправильно жил. Генетика — ерунда. Сейчас я правильно питаюсь, постоянно тренируюсь.

Шон хорошо подготовился, я знал, что он внесёт коррективы, но я становлюсь лучше и лучше, я не показывал прежде эти техники, теперь я показал. Сейчас моё время», — сказал Двалишвили после боя.

Теперь у Мераба 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

«Машина» — не просто прозвище. Главные победы Мераба Двалишвили