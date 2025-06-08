Шон О'Мэлли ответил, вернётся ли он после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе представитель США Шон О'Мэлли ответил на вопрос, сможет ли он вернуться после двух поражений подряд от действующего обладателя чемпионского пояса грузина Мераба Двалишвили.

«Вернусь ли я? Да, 100%», — сказал О'Мэлли в интервью в октагоне после боя.

Напомним, в недавно завершившемся бою-реванше Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде. Поединок прошёл в рамках главного события вечера на турнире по смешанным единоборствам UFC 316, который состоялся в американском Ньюарке.

Ранее О'Мэлли проиграл Мерабу единогласным решением судей в поединке UFC, проходившем в сентябре 2024 года. Всего в активе Шона теперь три поражения и 18 побед. Рекорд грузина — 20-4.

Материалы по теме Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Как появился UFC: