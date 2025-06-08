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Шон О'Мэлли ответил, вернётся ли он после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили

Шон О'Мэлли ответил, вернётся ли он после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе представитель США Шон О'Мэлли ответил на вопрос, сможет ли он вернуться после двух поражений подряд от действующего обладателя чемпионского пояса грузина Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«Вернусь ли я? Да, 100%», — сказал О'Мэлли в интервью в октагоне после боя.

Напомним, в недавно завершившемся бою-реванше Двалишвили победил О'Мэлли удушающим приёмом в третьем раунде. Поединок прошёл в рамках главного события вечера на турнире по смешанным единоборствам UFC 316, который состоялся в американском Ньюарке.

Ранее О'Мэлли проиграл Мерабу единогласным решением судей в поединке UFC, проходившем в сентябре 2024 года. Всего в активе Шона теперь три поражения и 18 побед. Рекорд грузина — 20-4.

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