Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли в титульном бою UFC 316.

«Мераб, поехали», — написал Ян на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, бой завершился победой Двалишвили удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде. Таким образом, Мераб во второй раз подряд защитил пояс чемпиона. Это его 13-я победа кряду.

Петру Яну 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

В 2023 голу Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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