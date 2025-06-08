Финиш в бою Мераб Двалишвили — Шон О`Мэлли. Видео

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили провёл защиту своего титула против бывшего чемпиона в этом дивизионе Шона О'Мэлли, одолев своего соперника удушающим приёмом «Север — Юг» в третьем раунде. После окончания боя появилось видео финиша.

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Соперники проводили очный поединок во второй раз. Как и сегодня, первый бой за собой оставил Двалишвили.

Напомним, Мераб провёл вторую защиту своего титула. Первая защита была проведена им в бою против российского спортсмена Умара Нурмагомедова. Вероятно, следующим претендентом на пояс должен стать Кори Сэндхаген, что косвенно подтвердил сам Мераб в комментариях после сегодняшнего успеха.

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