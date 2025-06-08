Кайла Харрисон провела дуэль взглядов с Амандой Нуньес сразу после победы над Пеньей

Новоиспечённая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон сразу после победы над экс-обладательницей этого пояса Джулианой Пеньей провела в октагоне дуэль взглядов с бывшей чемпионкой в двух дивизионах Амандой Нуньес.

Напомним, Харрисон одержала победу над Джулианной Пеньей болевым приёмом на руку (кимура) во втором раунде и стала новой чемпионкой в легчайшей весовой категории. Этот бой стал соглавным событием турнира UFC 316, который проходил в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон Фото: UFC

Нуньес объявила о возобновлении своей карьеры и ещё до поединка Харрисон с Пеньей заявила о желании провести бой с победительницей этого противостояния.