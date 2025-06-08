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Кайла Харрисон провела дуэль взглядов с Амандой Нуньес сразу после победы над Пеньей

Кайла Харрисон провела дуэль взглядов с Амандой Нуньес сразу после победы над Пеньей
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Новоиспечённая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон сразу после победы над экс-обладательницей этого пояса Джулианой Пеньей провела в октагоне дуэль взглядов с бывшей чемпионкой в двух дивизионах Амандой Нуньес.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон (W)
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Окончено
SUB
Кайла Харрисон

Напомним, Харрисон одержала победу над Джулианной Пеньей болевым приёмом на руку (кимура) во втором раунде и стала новой чемпионкой в легчайшей весовой категории. Этот бой стал соглавным событием турнира UFC 316, который проходил в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон

Фото: UFC

Нуньес объявила о возобновлении своей карьеры и ещё до поединка Харрисон с Пеньей заявила о желании провести бой с победительницей этого противостояния.

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