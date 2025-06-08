Результаты турнира UFC 316

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В ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, США, прошёл крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship UFC 316. В главном поединке Мераб Двалишвили защищал титул в легчайшем весе против Шона О'Мэлли. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Все результаты боёв турнира UFC 316. Основной кард:

Мераб Двалишвили победил удушающим приёмом в третьем раунде Шона О’Мэлли;

Джулианна Пенья после болевого приёма на руку «кимура лок» во втором раунде проиграла Кайле Харрисон;

Келвин Гастелум проиграл единогласным решением судей (28-29, 27-30, 27-30) Джо Пайферу;

Марио Баутиста победил единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) Патрика Микса;

Висенте Луке проиграл удушающим приёмом «Д'Арсе/Брабо чоук» во втором раунде Кевину Холланду.

Предварительный кард:

Бруно Силва проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Джошуа Вану;

Азамат Мурзаканов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Брендсоном Рибейро;

Сергей Спивак проиграл единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29) Вальдо Кортес-Акосте;

Чу Сан Ю нокаутировал в первом раунде Джека Сараги;

Калинн Уильямс проиграл единогласным решением судей (27-30, 26-30, 26-30) Андресу Густафссону;

Куиллан Салкиллд победил единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) Янала Ашмоза;

Маркель Медерос победил единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28) Марка Чоински.