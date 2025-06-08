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UFC 316 — результаты боёв

Результаты турнира UFC 316
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В ночь на 8 июня в Лас-Вегасе, США, прошёл крупный номерной турнир промоушена Ultimate Fighting Championship UFC 316. В главном поединке Мераб Двалишвили защищал титул в легчайшем весе против Шона О'Мэлли. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Все результаты боёв турнира UFC 316. Основной кард:

Мераб Двалишвили победил удушающим приёмом в третьем раунде Шона О’Мэлли;
Джулианна Пенья после болевого приёма на руку «кимура лок» во втором раунде проиграла Кайле Харрисон;
Келвин Гастелум проиграл единогласным решением судей (28-29, 27-30, 27-30) Джо Пайферу;
Марио Баутиста победил единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) Патрика Микса;
Висенте Луке проиграл удушающим приёмом «Д'Арсе/Брабо чоук» во втором раунде Кевину Холланду.

Предварительный кард:
Бруно Силва проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Джошуа Вану;
Азамат Мурзаканов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Брендсоном Рибейро;
Сергей Спивак проиграл единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29) Вальдо Кортес-Акосте;
Чу Сан Ю нокаутировал в первом раунде Джека Сараги;
Калинн Уильямс проиграл единогласным решением судей (27-30, 26-30, 26-30) Андресу Густафссону;
Куиллан Салкиллд победил единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) Янала Ашмоза;
Маркель Медерос победил единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28) Марка Чоински.

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