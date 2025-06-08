Мераб Двалишвили одержал 13-ю победу подряд в UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли и довёл серию своих побед до 13 подряд.

До этого момента подобные победные серии показывали такие звёздные бойцы UFC, как Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй.

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли уже во второй раз. До этого бойцы встречались в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей также одержал Двалишвили. После этого Мераб успел защитить титул в январе 2025 года, победив по очкам Умара Нурмагомедова, и теперь во второй раз провёл успешную защиту пояса.