Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили одержал 13-ю победу подряд в UFC

Мераб Двалишвили одержал 13-ю победу подряд в UFC
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли и довёл серию своих побед до 13 подряд.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

До этого момента подобные победные серии показывали такие звёздные бойцы UFC, как Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй.

Напомним, Двалишвили победил О'Мэлли уже во второй раз. До этого бойцы встречались в 2024 году, и тогда победу единогласным решением судей также одержал Двалишвили. После этого Мераб успел защитить титул в январе 2025 года, победив по очкам Умара Нурмагомедова, и теперь во второй раз провёл успешную защиту пояса.

Материалы по теме
Разбила чемпионку и поцеловала Уайта! Харрисон заслуженно забрала пояс UFC Разбила чемпионку и поцеловала Уайта! Харрисон заслуженно забрала пояс UFC
Этого грузина не остановить. Двалишвили снова уничтожил О'Мэлли! Этого грузина не остановить. Двалишвили снова уничтожил О'Мэлли!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android