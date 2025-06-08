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Двалишвили одержал 12-ю победу подряд в легчайшем весе

Двалишвили одержал 12-ю победу подряд в легчайшем весе
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34-летний грузино-американский боец и чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили после победы над топовым бойцом Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316 минувшей ночью улучшил свой же рекорд по серии выигранных поединков в дивизионе.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

Двалишвили одержал 12-ю победу подряд в легчайшем весе, таким образом побив свой предыдущий рекорд из 11 выигранных поединков.

В третьем раунде американо-грузинский чемпион провёл удушающий на первом номере рейтинга дивизиона и бывшем обладателе титула О'Мэлли. После этого поединка на счету Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. У Шона 18 побед и три поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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